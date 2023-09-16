السيطرة على 3 حرائق مختلفة بسطح منزل وشقة سكنية ونبات الحلف فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج ، من السيطرة على 3 حرائق منفصله الأول بسطح منزل بمنطقة الساحل القبلى دائرة مركز البلينا جنوب المحافظة، والحريق الثانى بشقة بناحية نجع العبلة التابع لقرية شطوره دائرة مركز طهطا، أما الحريق الثالث جاء بكمية من الحلف على جانب الطريق بذات القرية دون حدوث إصابات.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغات متعددة بوجود حرائق بسوهاج حيث جاء الحريق الأول بسطح منزل بناحية الساحل القبلى دائرة مركز مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج تمت السيطرة على الحريق وإخماده والحد من إنتشاره وتمت عملية التبريد لمكان الحريق وتم حصر التليفيات ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات.

وجاء الحريق الثانى بناحية نجع العبلة التابع لنطاق الوحدة المحلية لمجلس قروى شطوره وقع الحريق بشقة سكنية بالدور الثانى تم الدفع بسيارة إطفاء وتمت السيطرة على الحريق وإخماده وانحصرت التلفيات في احتراق بعض محتويات الشقة ولا توجد خسائر بالأرواح وتم تامين بيئة الحريق.

أما الحريق الثالث جاء بذات القرية بكمية من نبات الحلف على حافة الطريق وتمت عملية الإخماد للحريق وتم الحد من انتشاره وتمت عملية التبريد لمكان الحريق ولا توجد إصابات أو خسائر بالأرواح تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع الثلاثة وتم إخطار الجهة المختصة لإجراء شئونها.