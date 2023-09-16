السيطرة على حريق هائل بـ 3 منازل بقرية الفراسية ساقلته سوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

شهدت قرية الفراسية دائرة مركز ساقلته شرقى محافظة سوهاج ، قبل قليل نشوب حريق هائل بعدد 3 منازل بالقرية، تم الدفع بقوات إدارة الحماية المدنية برئاسة العميد مدير الإدارة، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات بين المواطنين وأنحصرت التلفيات في نفوق عدد من رؤوس الماشية وكمية من المنقولات.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغا من الوحدة المحلية لمجلس ومدينة ساقلته بنشوب حريق بعدد من المنازل بقرية الفراسية بنطاق الوحدة بعدد من المنازل وتم الدفع بقوات الحماية المدنية وتمت السيطرة الحريق وإخماده.

وعقب الانتقال والفحص تبين من خلال الانتقال والمعاينة نشوب حريق بعدد من المنازل بقرية الفراسية التابع لمجلس قروي الجلاوية بمنزل ح. أ . م . م 45 سنة عامل وانحصرت الخسائر في نفوق 2 بقرة وكمية من البوص وكمية من الطيور والغلال، ومنزل ع . ر . ش 38 سنة حيث وقع الحريق بشقة بالطابق الثانى وأمتدت النيران لحوش ملحق بالمنزل وأنحصرت التلفيات في كمية من التبن وكمية من البوص وكمية من الطيور، وحوش منزل ع . م . د وانحصرت التلفيات في نفوق كمية من الطيور وكمية من البوص وكمية من الغلال ولا توجد خسائر في الأرواح.

وتمت السيطرة على الحريق عقب الدفع بسيارات نقاط إطفاء ساقلته والجلاويه وسفلاق أنتقل إلى مكان الحريق عدد من القيادات الأمنية والمحلية تم إبلاغ الشئون الاجتماعية وإبلاغ الطب البيطري والإدارة الزراعة للانتقال واتخاذ اللازم نحو حصر الخسائر وتقديم الرعاية العاجلة للأسر للمتضررة.