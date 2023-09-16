اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 سبتمبر 2023 10:50 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

السلطات المغربية تعثر على 5 رعاة مفقودين بمنطقة جبلية شاسعة ضربها الزلزال

السبت، 16 سبتمبر 2023 09:09 م
السلطات المغربية تعثر على 5 رعاة مفقودين بمنطقة جبلية شاسعة ضربها الزلزال زلزال المغرب
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت السلطات المغربية اليوم /السبت/ إجراء عملية إمداد لخمسة رعاة كانوا مفقودين وعالقين فى منطقة جبلية شاسعة فى نطاق الأقاليم التى ضربها الزلزال المدمر فى التاسع من سبتمبر الجارى.

وأضافت السلطات المغربية - فى بيان - أنه تم توفير المساعدات اللازمة لهم من طعام وأغطية، وتقديم الرعاية الطبية والأدوية الضرورية.


وأوضح البيان أنه تم نقل المساعدات بعد عملية بحث استمرت 72 ساعة فى تضاريس جبلية صعبة، حيث تعاونت السلطات المحلية والأمنية المعنية والقوات المسلحة الملكية فى أعمال البحث والتمشيط.


وأشار البيان إلى أنه خلال العملية تم الاستعانة بكافة الإمكانيات والتجهيزات المتاحة، بما فى ذلك المروحيات العسكرية والتقنيات الحديثة، وتم تحديد موقعهم باستخدام طائرة بدون طيار.


المغرب

زلزال المغرب

طائرة بدون طيار

زلازل



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة