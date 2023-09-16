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الرئيس السيسي يستجيب لسيدة مصرية ويتوجه لزيارتها خلال تواجده بقرية سدس الأمراء

السبت، 16 سبتمبر 2023 01:31 م
الرئيس السيسي يستجيب لسيدة مصرية ويتوجه لزيارتها خلال تواجده بقرية سدس الأمراء الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد العظيم

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استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لطلب سيدة مصرية ويتوجه إلى زيارتها في مسكنها خلال تواجده بقرية سدس الأمراء في محافظة بني سويف.

ووصل منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى محافظة بني سويف، والتقي أهالي قرية سدس الأمراء أحدي قري حياة كريمة.

 

 


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