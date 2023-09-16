الدفاع الروسية: توجيه 11 ضربة واعتراض 19 صاروخا أوكرانيا خلال أسبوع

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، عن توجيه 11 ضربة على أهداف للجيش الأوكرانى بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة وبعيدة المدى، إضافة إلى تدمير مقاتلتين من نوع "سو-29" و3 قاذفات من "سو-25".

وذكرت الدفاع الروسية فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن الضربات التى تم تنفيذها فى الفترة من 9 إلى 16 سبتمبر الجارى أسفرت عن تدمير مستودعات أسلحة غربية ومرافق لميناء يستخدم لنقل الأسلحة، ونقاط تمركز للجيش الأوكراني، وقصفت القوات الجو-فضائية الروسية مطار "دولغينتسيفو" بالقرب من مدينة كريفوى روغ بمنطقة دنيبروبيتروفسك، ما أسفر عن تدمير مقاتلتين من طراز "سو-29" و3 طائرات "سو-25" هجومية.



وأضافت أن القوات الروسية أحبطت خلال الأسبوع الماضى 34 هجوما شنته قوات كييف على محور دونيتسك، ونتيجة لذلك سقط أكثر من 1700 جندى أوكرانى بين قتيل وجريح، وتدمير 16 دبابة ومركبات مدرعة و34 آلية بعسكرية أخرى بالإضافة إلى 12 مدفع ميداني.



وأوضحت أن محور زابوروجيا شهد إحباط القوات الروسية 18 هجوما وكبدت القوات الأوكرانية خسائر كبيرة بلغت نحو 740 قتيلا وتم تدمير 20 قطعة بينها دبابات ومدرعات و20 عربة عسكرية.



وعلى محور جنوب دونيتسك تكبدت القوات الأوكرانية خلال الأسبوع الماضى خسائر فادحة فى الأرواح والمعدات حيث سقط أكثر من 1100 جندى بين قتيل وجريح، وتم تدمير 15 آلية مدرعة و22 عربة أخرى، فيما شهد محور كوبيانسك بمقاطعة خاركوف إحباط القوات الروسية 5 هجمات وتمكنت من القضاء على حوالى 400 جندى أوكرانى وتدمير عشرات الآليات العسكرية، كما تم تدمير 7 مستودعات للذخيرة.



وأكدت الدفاع الروسية أنه على محور كراسنو ليمان تكبدت القوات الأوكرانية خسائر كبيرة بلغت أكثر من 400 جندى و18 عربة مدرعة كما تم تدمير عدد من المعدات العسكرية الأخرى، وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية خلال الأسبوع الماضى 270 طائرة مسيرة أطلقتها القوات الأوكرانية واعترضت 19 صاروخا تم إطلاقها من منظومات "هيمارس" الأمريكية.