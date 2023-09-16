الدفاع البريطانية: روسيا تستعد لضرب البنية التحتية فى أوكرانيا مرة أخرى فى الشتاء

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قالت وزارة الدفاع البريطانية فى آخر تحديث استخباراتى إنه من المرجح أن تستعد روسيا لضرب البنية التحتية فى أوكرانيا مرة أخرى هذا الشتاء.

وأضافت الوزارة فى بيان على على منصة التواصل الاجتماعى X (تويتر سابقا) أنه فى الفترة ما بين أكتوبر 2022 ومارس 2023، ركزت روسيا ضربات بعيدة المدى ضد البنية التحتية الوطنية للطاقة فى أوكرانيا.



وأشارت الوزارة إلى أن روسيا كانت تستخدم صواريخ كروز المطلقة من الجو وخاصة من طراز كودياك الحديثة، فى معظم هذه المهام. وتستخدم روسيا طائرات قاذفة استراتيجية لإطلاق هذه الذخائر من عمق الأراضى الروسية.



وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية أنه "من المرجح أن تكون روسيا قادرة على توليد مخزون كبير من صواريخ كروز التى تطلق من الجو. وهناك احتمال واقعى أن تقوم روسيا مرة أخرى بتركيز هذه الأسلحة ضد أهداف البنية التحتية الأوكرانية خلال فصل الشتاء".



وتشير تقارير مفتوحة المصدر إلى أنه منذ أبريل 2023، انخفضت معدلات الإنفاق على تصنيع صواريخ كروز ، بينما سلط القادة الروس الضوء على الجهود المبذولة لزيادة معدل إنتاج صواريخ كروز.