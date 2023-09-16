الحبس 6 أشهر لهشام قاسم بتهمة سب وقذف كمال أبو عطية والاعتداء على موظف عام

كتب أحمد حسني

قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية، بمعاقبة الكاتب هشام قاسم، بتهمة سب وقذف كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق، بالحبس 3 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه، كما قضت المحكمة بحبسه 3 أشهر في اتهامه بإعانة موظف عام، وبراءته من تهمة إزعاج السلطات.

كان كمال أبو عيطة قد تقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت يتهم فيه هشام قاسم بسبه وقذفه من خلال منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وأحيل المحضر إلى نيابة السيدة زينب الكلية.

النيابة أخلت سبيل هشام قاسم بكفالة مالية، لكنه رفض دفع الكفالة فأحيل محبوسا إلى المحكمة، فيما حرر أفراد أمن بلاغا جديدا ضد الكاتب بتهم الاعتداء عليهم.