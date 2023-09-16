الجزائر: إخماد 37 حريقا بغابات فى 10 ولايات

إيمان حنا

تمكنت، الحماية المدنية بالجزائر، من إخماد 37 حريق بالغابات والأحراش من أصل 39 في 10 ولايات مساء أمس، حيث تم إخماد 18 حريق على مستوى ولاية تيزي وزو، كما تم إخماد 11 حريق على مستوى ولاية بجاية، حيث تم تدعيم الفرق المتدخلة بالإمكانيات الجوية بـ4 طائرات إثنين AT802 و2 هليكوبتر تابعة للجيش الوطني الشعبي بـ29 رمية ماء. وفق"النهار" الجزائرية.

وأخمدت الحماية المدنية، عدة حرائق على مستوى ولايات برج بوعريريج ، البويرة، بومرداس، خنشلة، قالمة، جيجل وتبسة.

وأكدت مصالح الدرك الوطني بالجزائر، بعد حرائق الغابات التي شهدتها بعض المناطق في ولاية بجاية، أن كل الطرق المؤدية إلى الولاية مفتوحة في وجه حركة المرور، وجاء في بيان لها، أن كل الطرق المؤدية الى ولاية بجاية، مفتوحة في وجه حركة المرور. كما دعت مصالح الدرك الوطني كل مُستعملي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر.

وافاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، بتسجيل موجة حر بدرجات حرارة قياسية وتساقط أمطار رعدية معتبرة اليوم على عدة ولايات.

وكان حريق هائل قد اندلع فى أعالي غابات الساكت بإقليم بلدية بجاية في الجزائر، حيث تتسع مساحة النيران، نحو المناطق المأهولة بعش الباز وبوليماط إلى غاية الحدود مع بلدية توجة.

وباشرت فرق الحماية المدنية عملية الإطفاء، فيما خرج المواطنون لمساعدة أفراد الحماية المدنية لمنع تقدم ألسنة النيران إلى القرب من المنازل، وذكر مدير الحماية المدنية الجزائرية لولاية بجاية أن حريقا قد نشب بإحدى الغابات في منطقة عش الباز بالولاية، ويتم إخلاء المناطق الآهلة بالسكان تفاديا لأي مخاطر.