اليوم السابع
Ads
السبت، 16 سبتمبر 2023 01:54 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البيض يسجل اليوم 121 جنيهًا للكرتونة فى المزرعة

السبت، 16 سبتمبر 2023 12:44 م
البيض يسجل اليوم 121 جنيهًا للكرتونة فى المزرعة بيض - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت أسعار البيض فى الأسواق استقرارًا بشكل ملحوظ خلال الفترة الحالية دون تحركات كبيرة سواء بالارتفاع أو الانخفاض حيث سجل سعر كرتونة البيض الأبيض فى المزرعة 121.75 جنيهًا  ، والأحمر ب 123.75 جنيهًا والبلدى 130.75

وتواصل وزارة الزراعة بشكل يومى اطلاق منافذها المتحركة، لبيع بيض المائدة للمواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 110 جنيهات وذلك فى الميادين العامة والشوارع المزدحمة بالسكان ضمن مبادرة خير مزارعنا بأهالينا والتى تهدف إلى رفع العبء عن كاهل المواطنين.

يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للتوسع في أعمال وانشطة المبادرة، وضخ وتوفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين من انتاج الوزارة وأجهزتها المختلفة، بجودة عالية وأسعار مناسبة، للمساهمة في رفع العبء عم كاهل المواطنين.

الجدير بالذكر بالذكر أن السيارات تستهدف الميدان العامة والشوارع المزدحمة، ومناطق متفرقة، لضمان وصول المنتج لأكبر عدد من المواطنين.


الزراعة

بيض المائدة

اسعار البيض

بيض باسعار مخفضة



الموضوعات المتعلقة

شعبة الدواجن تكشف تطورات أسعار البيض والفراخ في الأسواق

الأحد، 27 أغسطس 2023 05:00 ص

ارتفاع أسعار البيض فى تشيلى وإغلاق 27 شركة بسبب أنفلونزا الطيور وحرب أوكرانيا

الأحد، 28 مايو 2023 01:16 م

استقرار‫ أسعار البيض فى الأسواق اليوم عند 85 جنيهًا للكرتونة

الخميس، 25 مايو 2023 04:00 ص

اتحاد منتجي الدواجن: انخفاض كبير في أسعار البيض الفترة المقبلة

الأربعاء، 24 مايو 2023 07:49 م

أسعار البيض تنخفض مجددا والكرتونة بـ85 جنيها

الثلاثاء، 23 مايو 2023 03:49 م

أسعار البيض تتراجع لأقل مستوى خلال شهرين.. والكرتونة بـ78 جنيهًا

السبت، 20 مايو 2023 06:00 ص

انخفاض كبير فى أسعار البيض بالأسواق.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 15 مايو 2023 02:20 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة