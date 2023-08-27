اليوم السابع
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شعبة الدواجن تكشف تطورات أسعار البيض والفراخ في الأسواق

الأحد، 27 أغسطس 2023 05:00 ص
شعبة الدواجن تكشف تطورات أسعار البيض والفراخ في الأسواق الدواجن - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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كشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، استقرار أسعار الفراخ عند مستوي 55 جنيها تسليم أرض المزرعة بعد هبوط أمس 3 جنيهات وهو ما انعكس على أسعار الدواجن في الأسواق للمستهلكين لتسجل 65 جنيها.
 
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن سوق الدواجن يشهد استقرار ملحوظ بالتزامن مع توفير الحكومة للكميات المطلوبة من الأعلاف للمزارع الداجنة مما انعكس على الأسواق لتسجل تراجعات ملحوظة في الربع الثاني من 2023.
 
وأشار رئيس شعبة الدواجن إلي أن سعر كرتونة البيض في المزرعة فتسجل 112 جنيها وتصل المستهلك 125 إلى 130 جنيها وسعر الكرتونة البلدى 119 جنيها وتصل المستهلك بسعر 135 إلى 140 جنيها وسعر كرتونة البيض الأحمر 114 جنيها وتصل المستهلك 130 إلى 135 جنيه
 
 
 

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