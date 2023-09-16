افتتاح عدد من المشروعات.. الرئيس السيسى يزور قرية سدس الأمراء ببنى سويف (إنفوجراف)

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى قرية سدس الأمراء بمحافظة بنى سويف، والتقى أهالى القرية، الذين احتشدوا للترحيب بالرئيس.

فيما أجري الرئيس السيسي حوارا مع الآلاف المحتشدة فى استقباله من أبناء محافظة بنى يسوف ومتطوعي حياة كريمة.

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، واجب العزاء لأهالي بني سويف في ذويهم المتوفين جراء إعصار ليبيا.

وأدار الرئيس عبدالفتاح السيسي حوارا مع الآلاف المحتشدة فى استقباله من أبناء محافظة بنى يسوف ومتطوعي حياة كريمة.

وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أهالى محافظة بنى سويف الذين احتشدوا لاستقباله في زيارته لقرية سدس الأمراء بمحافظة بنى سويف، قائلا: "خلوا بالكم إن حياة كريمة بكم أنتم وأنا أشكركم جميعا".

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه إلى أهالى محافظة بنى سويف، قائلا: "كل مرة أقابل الشباب والشابات المتطوعين وأشوف الحاجات الجميلة اللى بيعملوها .. "أقول ما حدش أبدا رغم الظروف الصعبة اللى إحنا فيها هيوقفنا أبدا عن الطريق اللى إحنا ماشيين فيه.. ونغير حياة أهالينا".

وشهدت محافظة بنى سويف خلال السنوات العشر الأخيرة تنفيذ العديد من المشروعات فى مختلف المجالات والنواحى، حولت المحافظة من طاردة للسكان إلى أحد أهم المحافظات الجاذبة للاستثمار على مستوى محافظات شمال الصعيد.