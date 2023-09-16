اعترافات لصوص الدراجات النارية بالبحيرة: نفذنا 9 جرائم سرقة بأسلوب المغافلة

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن السبع أشخاص المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية بمحافظة البحيرة، أقروا بارتكابهم 9 وقائع سرقة بأسلوب المغافلة.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين يضعون خطط لتنفيذ عمليات السرقة من خلال مراقبة الموتسيكلات المقرر سرقتها والأماكن التى تقف فيها ويسرقونها بعد التأكد من غياب الماره بالطريق وبيعها لدى عميلهم سئ السمعه.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة قيام (عدد 7 أشخاص "لعدد 5 منهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة " وبيعها عقب ذلك مُتخذين من دائرة مركز شرطة أبوالمطامير مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط جميع المتهمين.. وبحوزتهم (فرد محلى وعدد من الطلقات- 2 سلاح أبيض)، وأرشدوا عن المسروقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.