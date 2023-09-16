إنشاء أكبر مجمع لتدوير المخلفات الصلبة بأسيوط.. بطاقة 300 طن يوميا

أسيوط-هيثم البدرى

تعتبر عملية إعادة التدوير للمخلفات الصعبة واحدة من اهتمامات الدولة لذا سعت إلى إنشاء مجمعات كبيرة لتدوير هذه المخلفات لما لعملية التدوير من أهمية بيئية، واقتصادية كبيرة حيث تقلل من أضرار حرق النفايات، كما أن عملية التدوير تساعد فى الحفاظ على الموارد الطبيعية حيث تمنع عملية التدوير إهدار مخزون الموارد الطبيعية دون داعٍ، وذلك من خلال الاستفادة الكليّة من المنتجات التى يتمّ الحصول عليها من الموارد الطبيعية.

وفى هذا الصدد أنشأت الدولة مجمع لتدوير المخلفات الصلبة على الطريق الصحراوى الغربى بمركز الغنايم بمحافظة أسيوط، بتكلفة 200 مليون جنيه ليكون واحدا من المجمعات الكبيرة لتدوير المخلفات الصلبة ومجهز بأحدث الأجهزة

يقول مصطفى على رئيس مركز ومدينة الغنايم، أن مجمع تدوير المخلفات الصلبة، والذى تم اختيار الصحراوى الغربى بمركز الغنايم مكانا لإقامة المشروع هو أحد أوجه اهتمامات الدولة بمحافظات الصعيد لما يمثله هذا المشروع من أهمية كبرى، على المستوى البيئى والاقتصادى، وتصل تكلفة المجمع أكثر من 200 مليون جنيه وسوف يساهم بشكل كبير فى خلق فرص عمل كبيرة ويعتبر أحد مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة وتم اسناد المشروع إلى المجموعة الاقتصادية وشركات ذات خبرة عالمية فى مجال تدوير المخلفات الصلبة وإنشاء المصانع والمجمعات الصناعية، وذلك للاستفادة من الخبرات السابقة وتزويد المجمع بأحدث المعدات على مستوى الجمهورية من خلال الاستعانة بالشركات العالمية.

وقال عدلى أبو عقيل سكرتير مساعد محافظة أسيوط أن مشروع مجمع تدوير المخلفات الصلبة يعد واحدا من المشروعات الهامة وله مردود بيئى واقتصادى كبير حيث تحد عملية التدوير من الأضرار الصحية كنا أن ازدهار مجال إعادة التدوير يخلق فُرص عمل لعدد كبير من الأفراد برواتب ممتازة، كما أنّه وسيلة لجذب اهتمام العديد من الشركات التى تعتمد على إعادة تدوير بعض المواد التى تستخدمها فى مُنتجاتها، وتوفير دخل جيّد، نتيجة بيع المواد المُعاد تدويرها كما أن عملية إعادة التدوير لما لها من آثار إيجابية فى تحسين البيئة المُحيطة، وذلك عن طريق الحفاظ على معدلات الأكسجين فى البيئة، والتقليل من حجم النفايات المتجّمعة فى مكبّات النفايات، والحفاظ على الطاقة، والحفاظ على الطبيعة وإيقاف التغيّر المناخى.

وأشار سكرتير مساعد محافظة أسيوط إلى أن مجمع تدوير المخلفات الصلبة وإعادة التصنيع يجرى إنشاؤه بالطريق الصحراوى الغربى بمركز الغنايم على مساحة 29 فدان بتكلفة تبلغ 200 مليون جنيه تقريبًا ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة وبطاقة 300 طن/يوميا.

وأوضح السكرتير المساعد أن المرحلة الأولى من المصنع ستنتج السماد العضوى، والطوب الأسمنتى والإنترلوك والكرتون والورق مؤكدا على أهمية تفعيل منظومة جمع القمامة من المنبع بالإضافة إلى حملات التوعية والجهود المبذولة بالتنسيق بين رؤساء الأحياء والمراكز ومؤسسات المجتمع المدنى للتوعية بأهمية التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والقمامة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين وتعظيم الاستفادة من المجمع الصناعى لتدوير المخلفات وتعظيم الاستفادة منها.

ومن جهته قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أن مشروع إنشاء مجمع تدوير المخلفات الصلبة وإعادة التصنيع والذى يجرى إنشاؤه بالطريق الصحراوى الغربى بمركز الغنايم على مساحة 29 فدان بتكلفة تبلغ 200 مليون جنيه تقريبًا ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة وبطاقة 300 طن/ يوم يعد الأول من نوعه على مستوى الجمهورية بأحدث تكنولوجيا وتصميمات عالمية لخدمة المراكز الجنوبية الغربية من المحافظة التى تضم ثلاثة مراكز وهى الغنايم وصدفا وأبوتيج التى يتولد عنها كمية مخلفات بلدية صلبة تقدر بأكثر من 300 طن/ يوم بناءًا على توجيهات القيادة السياسية والدولة وتفعيلاً لرؤية مصر 2030 واستراتجية التنمية المستدامة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن العمل بالمجمع يمر بعدد من الخطوات بدءا بجمع المخلفات ومعالجتها وفرزها ثم تجهيز المواد الخام ثم إعادة تصنيع المواد واستغلال جميع المخلفات وبخاصة تصنيع بلاط الإنترلوك ومصنع لإنتاج البلاستيك وتصنيع الورق وذلك على مساحة 18 فدان فضلَا عن استغلال باقى المساحة كتوسع لإنشاء مصانع لتعظيم الاستفادة من المخلفات ومحرقة وحزام أخضر حول المجمع ومناطق سيتم تشجيرها.

وأكد محافظ أسيوط أن المجمع يعد إضافة إلى منظومة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة والذى سيساهم بشكل كبير فى التخلص السليم والآمن بيئيًا من مشكلة المخلفات والتى تعد من أهم الملفات التى توليها المحافظة اهتماما كبيرًا ضمن تنفيذ تكليفات وزارة التنمية المحلية حيث سيستقبل المصنع الجارى إنشاؤه المخلفات الصلبة من 3 مراكز وهى الغنايم وصدفا وأبوتيج وتدويرها والاستفادة منها فى إنتاج السماد العضوى، والوقود البديل مما يساعد نحو تحقيق التكامل والاستدامة فى منظومة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظة، بالإضافة إلى تصنيع بلاط الانترلوك من المخلفات الصلبة، والورق والبلاستيك وذلك تماشيًا مع الاعتبارات البيئية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمنظومة واستكمالًا لخطة المحافظة لتحقيق الإدارة المتكاملة والمستدامة لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة التى تهدف لتحقيق التكامل لمراحل المنظومة المختلفة من الجمع والنقل والتدوير والتخلص النهائى والدفن مما يعد نقله حضارية كبيرة سيكون لها مردود بيئى وإيجابى على المحافظة بجميع مراكزها وقراها.

وأوضح المحافظ أنه سيتم متابعة مراحل إنشاء المجمع من خلال جولاته الميدانية لمواقع العمل ومتابعة معدلات التنفيذ ولقاءاته المستمرة مع مسئولى الشركات المنفذة والمكتب الاستشارى للمشروع وتذليل كافة العقبات أمام التنفيذ وفقًا للخطة الزمنية مشددًا على ضرورة انشاء حزام أخضر حول المجمع والاهتمام بتشجير مساحات كبيرة منه تنفيذا للمبادرة الرئاسية بزراعة 100 مليون شجرة واتحضر للأخضر.



جانب من الأعمال بالمجمع (1)



جانب من الأعمال بالمجمع (2)



جانب من الأعمال بالمجمع (3)



جانب من الأعمال بالمجمع (4)



جانب من الأعمال بالمجمع (5)



جانب من الأعمال بالمجمع (6)



جانب من الأعمال بالمجمع (7)