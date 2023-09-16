اليوم السابع
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إصابة شاب إثر سقوطه من القطار فى الشرقية

السبت، 16 سبتمبر 2023 10:13 ص
إصابة شاب إثر سقوطه من القطار فى الشرقية إسعاف - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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أصيب شاب بكسور وكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر تعرضه لحادث سقوط من القطار بقرية أبو الشقوق بنطاق مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.
 
تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا، يفيد بورود إشارة من مستشفى كفر صقر المركزى، بوصول "محمود ي " 30 سنة مقيم أبو الشقوق نطاق كفر صقر، مصاب  بكسور وكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد،جرى الدفع بمرفق الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصاب إلى المستشفى كفر صقر إلى الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.
 
وفى سياق متصل أصيب 4 أشخاص بسحجات وكدمات  فى تصادم عدة سيارات بالقرب من مفارق خضير اتجاه الصالحية وتم نقلهم إلى مستشفى الصالحية الجديدة، لتلقى الاسعاف الاولية، فيما أصيب 3 أخرين بسحجات وكدمات إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل أمام قرية عليم نطاق مركز ابوحماد، وتم نقلهم الى مستشفى ابو حماد لتلقى الاسعافات الاولية
 
 
 
 

الشرقية

حادث قطار

أمن الشرقية

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