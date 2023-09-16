أمن الجيزة يعاين موقع حادث انقلاب ميكروباص بطريق الواحات أسفر عن مصرع شخصين

كتب بهجت أبو ضيف

عاين رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، موقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق الواحات الصحراوي، بالإضافة إلى معاينة السيارة، وإعداد تقرير بحجم التلفيات التي لحقت بها.

واستمع رجال المباحث لأقوال المصابين في الحادث، كما تم نقل جثتي شخصين لقيا مصرعهما إلى ثلاجة المستشفى العام، وتم تحديد هويتهما، واستدعاء أفراد من أسرتيهما، لإنهاء الإجراءات الخاصة بدفنهما.

وأزال رجال الإدارة العامة للمرور، آثار الحادث من الطريق، وتم إعادة حركة السير لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث مرورى بطريق الواحات الصحراوي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وبصحبتهم الخدمات المرورية، وسيارات الإسعاف.

تبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من يد سائق سيارة ميكروباص، مما أدى إلى انقلابها، ونتج عن الحادث مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين نقلوا جميعهم إلى المستشفى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.