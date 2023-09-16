أوكرانيا تعلن حصاد 35.2 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية

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أعلنت وزارة السياسة الزراعية والأغذية في أوكرانيا اليوم السبت أن البلاد تمكنت من حصاد 35.2 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية الجديدة حتى 15 سبتمبر الجاري.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - "لقد حصد المزارعون في جميع مناطق أوكرانيا 35.2 مليون طن من المحاصيل الجديدة منها 29.5 مليون طن من الحبوب، و5.7 مليون طن من البذور الزيتية".

وأضاف البيان أنه تم حصاد الحبوب من 6.763 مليون هكتار بإنتاجية 43.6 سنتا للهكتار الواحد.. مشيرا إلى أنه حتى الأمس حصدت أوكرانيا 22.151 مليون طن من القمح من 4.69 مليون هكتار (إنتاجية 47.2 سنت/هكتار)، و5.823 مليون طن من الشعير من 1.504 مليون هكتار (إنتاجية 38.7 سنت/هكتار)، و386.600 طن من البازلاء من 154.400 هكتار (الإنتاجية 25 سنت/هكتار)، وقد حصدت البلاد بالفعل 58.800 طن من الذرة من 11.900 هكتار (إنتاجية 47 سنت/هكتار).

وتابع "كما تم حصاد 100.200 طن من الحنطة السوداء من 70.000 هكتار (الإنتاجية 14.4 سنت/هكتار)، وتم حصاد 109,400 طن من نبات الدخن من 47,400 هكتار (إنتاجية 23,1 سنت/هكتار)، وحصاد 831 ألف طن من الحبوب والبقول الأخرى من 286 ألف هكتار"، فيما ينهى المزارعون الأوكرانيون في جميع المناطق حصاد بذور اللفت وقد حصدوا بالفعل أكثر من 3.999 مليون طن من البذور من 1.395 مليون هكتار (الإنتاجية، 28.7 سنت/هكتار).. بينما حصدت أوكرانيا بالفعل 1.035 مليون طن من عباد الشمس من 498.600 هكتار (إنتاجية 20.8 سم مكعب/هكتار)، كما تم حصاد 624,800 طن من فول الصويا من 257,000 هكتار (إنتاجية 24.3 سنت/هكتار).

وأوضحت الوزارة أن جمعية الحبوب الأوكرانية رجحت أنه بحلول نهاية عام 2023 ستحصد أوكرانيا ما يصل إلى 80.5 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية.