اليوم السابع
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أسعار الذهب تتراجع 17 جنيها خلال أسبوع.. وعيار 21 يسجل 2183 جنيها للجرام

السبت، 16 سبتمبر 2023 01:12 م
أسعار الذهب تتراجع 17 جنيها خلال أسبوع.. وعيار 21 يسجل 2183 جنيها للجرام اسعار الذهب
كتب - إسلام سعيد

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شهدت أسعار الذهب تراجع 17 جنيها على مدار أسبوع وفق أخر تحديث لسعر الذهب حاليًا، وبدأت أسعار الذهب تداولات الأسبوع عند 2200 جنيه للجرام من عيار 21، ثم تراجع إلى مستويات 2183 جنيها في تداولات اليوم بهبوط بلغ 17 جنيها تقريبا.

أسعار الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 2495 جنيها.
 
عيار 21 يسجل 2183 جنيها.
 
عيار 18 يسجل 1871 جنيها.
 
عيار 14 يسجل 1455 جنيها.
 
الجنيه الذهب 17464 جنيها 

ضعف الطلب على الذهب ساعد الأسعار على التراجع وجاء التراجع تدريجي بسبب تفضيل أغلبية المشاركين في الأسواق الانتظار والترقب للأحداث القادمة، وبالتالي كانت تحركات الهبوط في سعر الذهب هادئة.

 


اسعار الذهب

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

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