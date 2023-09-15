سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 2190 جنيها مستهل تعاملات اليوم

كتب إسلام سعيد

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم بمستهل التعاملات عند 2190 جنيها للجرام عيار 21، في حين تحرك سعر الذهب في البورصة العالمية إلي مستويات 1918 دولار

أسعار الذهب في مصر عيار 24 يسجل 2503 جنيهات.

عيار 21 يسجل 2190 جنيها.

عيار 18 يسجل 1876 جنيها.

عيار 14 يسجل 1460 جنيها

الجنيه الذهب 17520 جنيها



ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

الذهب يرتفع مع آخر جلسات الأسبوع بدعم من تراجع الدولار مقابل اليوان الصيني بعد بيانات إيجابية عن الصين التي تعد أكبر مستهلك للذهب في العالم، بينما يظل الضغط السلبي على الذهب قبل اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

تتداول أسعار الذهب الفورية وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1917 دولار للأونصة حيث ارتفع الذهب منذ بداية اليوم الجمعة بنسبة 0.4% ليربح 7 دولارات للأونصة، وذلك بعد أن انخفض يوم أمس وسجل أدنى مستوى منذ 3 أسابيع عند 1901 دولار للأونصة.

استطاع الذهب أن يقلص خسائره هذا الأسبوع بشكل كبير ولكن حتى الآن في طريقه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي طفيف، ليكون الانخفاض الأسبوعي الثاني على التوالي.

ارتفاع أسعار الذهب اليوم جاء بعد صدور بيانات إيجابية عن الاقتصاد الصيني فقد ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي السنوي عن شهر أغسطس بنسبة 4.5% من 3.7%، بينما ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة السنوي بنسبة 4.6% من 2.5%.

أيضاً قرر البنك المركزي الصيني يوم أمس خفض الاحتياطي الالزامي للبنوك للمرة الثانية بهذا العام بمقدار 25 نقطة أساس، من أجل العمل على دعم الاقتصاد الصيني الذي شهد تباطؤ خلال الفترة الماضية.