وكيل وزارة الطب البيطرى يتفقد مشروع قلوصنا لتسمين العجول

المنيا-حسن عبد الغفار

تفقد الدكتور فتحي عبد العال محمد، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا ، اليوم الجمعة، مشروع قلوصنا بسمالوط لتسمين العجول و مشروع تحسين السلالات، وذلك في إطار المتابعات للأماكن الجارى تطويرها بالمحافظة للمتابعة وتذليل العقبات.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا، والسيد القصير وزير الزراعة،و اللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتكثيف المرور الدوري على الأماكن التي تم إنشاؤها والجاري تطويرها للمتابعة وتذليل العقبات.

أوضح مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، خلال زيارته لمشروع قلوصنا وكيفية الإستفادة منه وتطويره ورفع كفاءته بدعمه بأجهزة و معدات بمواصفات ومقاييس عالمية ليكون من المشروعات التكميلية للمشروعات القومية الجاري تنفيذها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البروتين الحيواني ومن أهمها اللحوم مثل: إحياء مشروع تسمين العجول و مشروع تحسين السلالات من الماشية مما يتواكب معه زيادة في أعداد الذبائح في المجازر مما يتطلب تطوير هذه المزارع.

ويأتي تطوير المشروع بالمنيا، في إطار خطة الدولة بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الزراعة و الجهاز المركزي للتعمير وزارة السكان والذي يأتي في الأسبقية الحكومية لرفع كفاءتها وزيادة الطاقة الإنتاجية لتواكب زيادة الاستهلاك من اللحوم الحمراء حيث يتم تطوير و رفع كفاءة وإحلال وتجديد عدد من المباني بالمحافظة.

كما تفقد مدير المديرية، المكان المخصص لحماية الحيوانات أثناء الأزمات والسيول بقرية شوشه، وأشاد خلال المتابعة الميدانية لإدارة سمالوط بالإنشاءات التي تمت من إحلال وتجديد لإدارة سمالوط، وجهود المديرية لمتابعة خطة تطوير المنشآت ورفع كفاءتها بالمحافظة.