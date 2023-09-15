اليوم السابع
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وزير الرى: مشروعات الوزارة تهدف لخدمة المنظومة المائية وتوفير الاحتياجات

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 10:31 ص
وزير الرى: مشروعات الوزارة تهدف لخدمة المنظومة المائية وتوفير الاحتياجات الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري
كتبت أسماء نصار

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التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري الدكتور إبراهيم الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية والوفد المرافق له .

وأكد سويلم أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة، وتحقيق التكامل في المجالات ذات الاهتمام المشترك لخدمة قطاعي المياه والزراعة في مصر.

من جانبه أعرب الدكتور الدخيري عن سعادته بلقاء الدكتور سويلم، وحرصه على التنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى في كافة الأنشطة والأعمال التي تقوم بها المنظمة في مجال الموارد المائية .

وأشار إلى أن المشروعات القومية التي تنفذها الوزارة تهدف لخدمة المنظومة المائية، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتوفير الإحتياجات المائية للمنتفعين وخاصة المزارعين ، الأمر الذى يدفعنا دائماً للبحث على أفضل الوسائل والأنظمة التي تحقق استيفاء الاحتياجات المائية اللازمة لرى المحاصيل المختلفة طبقاً لحالات التربة والمناخ المختلفة مع مراعاة تفتت الملكية الزراعية .

وأكد على أهمية الترابط بين المياه والطاقة والغذاء لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التحديات العديدة التي تواجه قطاعى المياه والغذاء في مصر والعالم، مشيراً إلى أن المستقبل سيشهد التوسع في إستخدام تحلية المياه في إنتاج الغذاء لمواجهة الزيادة السكانية، بشرط استخدام وحدة المياه بالشكل الأمثل الذى يحقق الجدوى الاقتصادية والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة في التحلية لتقليل التكلفة .

وتم خلال اللقاء إستعراض مجالات التعاون الفني بين الوزارة والمنظمة في عدد من المشروعات المقترحة في مجال تعزيز إنتاجية الأراضى المتملحة في مصر ودراسة استخدام المياه قليلة الملوحة في الرى ودراسة الاتزان الملحى بالدلتا خاصة في ظل التوسع في إعادة إستخدام المياه في مصر، مع تكثيف دور إدارات التوجيه المائى في زيادة وعى المزارعين في التعامل مع حالات زيادة الملوحة بالتربة أو بالمياه .

كما تم استعراض مجهودات الحماية من أخطار السيول والتي تنفذها الوزارة أو المنظمة من خلال تنفيذ منشآت لحصاد مياه الأمطار في سيناء والبحر الأحمر، وما تمثله هذه المشروعات من أهمية كبيرة في توفير مصدر مائى يخدم التجمعات البدوية بهذه المناطق ويحقق لها الاستقرار بخلاف أهمية هذه المنشآت في تحقيق الحماية للمواطنين والمنشآت من أخطار السيول، حيث تم الاتفاق على تعزيز التنسيق بين الجانبين في مجال تنفيذ مشروعات الحماية بالمناطق المعرضة لأخطار السيول، خاصة في ظل المشروع الناجح الذي قامت به المنظمة في منطقة سانت كاترين .


الرى

المياه

الحماية من السيول

مياه الامطار



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