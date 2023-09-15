نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.. 6683 حالة استنفاد رغبات وإتاحة التسجيل من جديد

كتب محمد صبحى

أعلن مكتب التنسيق ، نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة بالنسبة للطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة المصرية المرحلة الثالثةبالجامعات والمعاهد)

عام 2023.

وأوضح بيان صادر عم وزارة التعليم العالى، بدأ مكتب التنسيق في تلقى رغبات طلاب المرحلة الثالثة وقد شملت (بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولي والثانية بالإضافة إلي الطلاب الناجحين في الدور الثاني) عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنتخلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 30//8/2023 حتى يوم الجمعة الموافق 1/9/2023 ثم تم اعادة فتح الموقع مرة أخري في الفترة من يوم السبت الموافق 9/9/2023 حتى يوم الثلاثاء الموافق 12/9/2023 وذلك عقب اعلان نتيجة الدور الثاني ،وقد تم الانتهاء من عمليات المراجعة وترشيح الطلاب وسوف تكون النتائج متاحة أمام الطلاب علي موقع التنسيق الالكتروني: https://tansik.digital.gov.eg

وقد انهي مكتب التنسيق أعماله في المواعيد المحددة وكانت نتائج قبول طلاب المرحلة الثالثة على النحو التالي، عدد الطلاب المتقدمين من الشعب العلمية 141170 والشعبة الأدبية 86437 باجمالى عدد طلاب 227607.

وأوضح مكتب التنسيق ، ان عدد الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة من الشعب العلمية فى الكليات الجامعية بلغ 51300 ومن الشعبة الأدبية 18360 طالب بإجمالي عدد طلاب 69660، كما تم ترشيح 84239 طالب من الشعبة العلمية بالمعاهد العليا التابعة للوزارة، بالإضافة إلى ترشيح 67025 من الشعبة الأدبية بالمعاهد العليا بإجمالى 220924 طالب من جميع الشعب.

وأوضح مكتب التنسيق انه بالنسبة احالات استنفاد الرغبات استنفد عدد(5631) طالب وطالبة من القسم العلمي وعدد (1052) طالب وطالبة من القسم الأدبي وذلك لتضمينهم رغبات لكليات ومعاهد لا تتناسب مع مجموع درجاتهم ، وسوف يتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لهم لإبداء رغبات جديدة تتماشي مع الحد الأدنى المعلن.

وبذلك يكون عدد الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة المصرية الذين تم ترشيحهم علي الكليات والمعاهد من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد (675054)طالبة وطالبة.