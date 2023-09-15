نائب محافظ أسوان توجه بتلافى الملاحظات بالمدارس قبل بداية العام الدراسى الجديد

وكلفت نائب محافظ أسوان، فى بيان صحفى، مسئولى الأبنية التعليمية بالمعاينة الميدانية وإعداد تقرير فنى شامل بأعمال الصيانة ورفع كفاءة الحالة الإنشائية وغيرها من الإحتياجات المطلوبة، موجهة مسئولى التربية والتعليم بالتنسيق مع الأبنية التعليمة للمرور الميدانى ومراجعة كافة أعمال التطوير والصيانة البسيطة والشاملة ، وخاصة الدهانات وأعمال رفع الكفاءة لدورات المياه التى تمت داخل المدارس وسرعة تلافى كافة الملاحظات التى تم رصدها.

وأشارت الدكتورة غادة أبو زيد، إلى الالتزام بأعداد الكثافات الطلابية المقررة، والاهتمام برفع مستوى النظافة العامة والتأكد من سلامة المقاعد ومختلف الوسائل التعليمية داخل الفصول الدراسية لضمان توفير المناخ المناسب.

ووجهت نائب المحافظ، أيضاً مسئولى الوحدة المحلية بكركر بالقيام بتنفيذ أعمال تنسيق وتقليم الأشجار وإزالة الحشائش والمزروعات الغير صالحة لمنع انتشار الحشرات والزواحف الضارة، مع الاهتمام بتمهيد الطرق وصيانة أعمدة الإنارة بمحيط المدرسة.

وكانت الدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، تفقدت عدداً من المدارس لمتابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية بمختلف المدارس رافقها فيها غنية محمد مدير إدارة أسوان التعليمية ، والقيادات التعليمية، وشملت الجولة التفقدية المرور على مدارس الشهيد عمرو فريد للغات الرسمية بطريق صحارى ، بالإضافة إلى مدرسة هارون عبد الغفور الثانوية المشتركة ، ومدرسة المهندس أبو العباس أبازيد الرسمية الابتدائية للغات بقرى وادى كركر.