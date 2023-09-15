اليوم السابع
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الجمعة، 15 سبتمبر 2023 06:16 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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موقف سيارات على مساحة 860 مترا بقرية سدس الأمراء فى بنى سويف ضمن "حياة كريمة"

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 06:00 م
موقف سيارات على مساحة 860 مترا بقرية سدس الأمراء فى بنى سويف ضمن "حياة كريمة" مشروع انشاء موقف السيارات
بنى سويف هانى فتحى

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شهدت قرية سدس الأمراء التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف، تنفيذ حزمة من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بمحافظة بنى سويف والتى تضم مركزى ببا وناصر .

وشهدت القرية الانتهاء من تنفيذ مشروع انشاء موقف السيارات على مساحة 860 متر على الطريق الدائري لخدمة أهالي القرية وتوابعها.
 
من جانبة أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن قرية سدس التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف سهدن تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الاولى من مبادرة حياة كريمة التى تضم مركزى ببا وناصر .
 
واكد محافظ بنى سويف تكليفات رئاسة مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة التي تستهدف تحقيق تنمية ريفية شاملة على مستوى قرى المحافظة
 
 
 

 


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