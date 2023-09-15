اليوم السابع
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صياد من الدقهلية: نشكر الرئيس السيسى على اهتمامه بنا وبنقوله إحنا معاك ياريس

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 04:21 م
صياد من الدقهلية: نشكر الرئيس السيسى على اهتمامه بنا وبنقوله إحنا معاك ياريس احمد محمد عبده الفقي أحد صيادي بحيرة المنزلة
الدقهلية شريف الديب

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أعرب أحمد محمد عبده الفقى أحد صيادى بحيرة المنزلة، ومقيم بمدينة المطرية شمال محافظة الدقهلية، عن تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسى، و دعمه لفترة رئاسية جديدة بعد ما قام به الرئيس من اهتمام ببحيرة المنزلة، وبالصيادين، وأكد على دعم الرئيس لمزيد من العطاء لتطوير بحيرة المنزلة ودعم الصيادين.

وأشار الفقي إلى أن الأوضاع تغيرت داخل بحيرة المنزلة عقب إعلان الرئيس مبادرة تنمية البحيرات فى مصر وكان من بينها بحيرة المنزلة .
 
 
وأكد على استمرار الدعم للرئيس لمواصلة مسيرة التقدم والعطاء لكل المشروعات العملاقة والتى تهتم بحياة البسطاء. 
 
 
 
 

 


الدقهليه

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