اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة آخر إثر حادث تصادم 3 سيارات وموتوسيكل فى حلمية الزيتون

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 11:51 ص
مصرع شخص وإصابة آخر إثر حادث تصادم 3 سيارات وموتوسيكل فى حلمية الزيتون حادث-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - أحمد حسني

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لقى شخص مصرعه وأصيب آخر إثر حادث تصادم تريلا وسيارتين وموتوسيكل فى ميدان حلمية الزيتون وتم رفع حطام الحادث.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا  من الخدمات المعينة فى حلمية الزيتون، بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن  وتبين تصادم تريلا بسيارتين وموتوسيكل كان متوقف بكوبرى أبن الحكم اتجاه ميدان الحلمية وأسفر الحادث عن وفاة سائق الموتوسيكل وإصابة نجله وتم نقلهم للمستشفى فيما تم القبض على سائق التريلا.
 
ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.

أمن القاهرة

اخبار الحوادث

زحام السيارات

حادث مرورى




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