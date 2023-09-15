اليوم السابع
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مسئولو جمارك مطار القاهرة يستقبلون نائب وزير الجمارك الصين

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 07:40 م
مسئولو جمارك مطار القاهرة يستقبلون نائب وزير الجمارك الصين نائب وزير الجمارك الصين
كتب أحمد مصطفى

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وصل مطار القاهرة الدولى، نائب وزير الجمارك الصينى والوفد المرافق له، وكان فى استقبالهم وفد من الإدارة لجمارك المطار برئاسة الدكتور ماجد موسى، وذلك بتكليف من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية.
 
وكان نائب وزير الجمارك الصيني والوفد المرافق له قد وصولوا علي متن رحلة مصر للطيران القادمة من جوانزو في زيارة تستغرق ثلاثة ايام للقاء رئيس الجمارك المصرية ومسئولي المصلحة بتنسيق افتخار خلف رئيس وحدة العلاقات الدولية ومسئول الترجمة بمصلحة الجمارك ، كان في استقبال الوفد الدكتور حسين هيكل مدير ادارة الجمرك وحسن أبو زهرة مدير الحركة في حضور مسئول من العلاقات العامة بالمصلحة، وقام "هيكل" باصطحاب الوفد في صالة الوصول شارحا لهم الإجراءات الجمركية المتبعة.
 
 
 
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