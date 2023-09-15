محافظ القليوبية يتابع حملات النظافة والإشغالات بالخصوص وشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، الجمعة، جولة تفقدية استهدفت المرور على أعمال النظافة والإشغالات بمدينتي الخصوص وشبرا الخيمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والمحاور المرورية، بالإضافة إلى المرور على أنفاق مدينة الخصوص للتوجيه بنظافتها.

وبدأ المحافظ، الجولة بتفقد أنفاق مدينة الخصوص أسفل الطريق الدائري (نفق الرشاح - نفق الأمير)، حيث وجه بالعمل على نظافتهم وإزالة جميع تراكمات القمامة ورفع كافة الإشغالات الموجودة بها، موجها أيضا بالتنسيق مع هيئة الطرق والكباري لرصف تلك الأنفاق للعمل على تيسير الحركة المرورية بالمنطقة وتمهيدها أمام حركة المرور والمشاة.

واستكمل المحافظ، الجولة بتفقد محور الخصوص، موجها بالعمل على نظافة المحور أولا بأول ومراجعة جميع ساحات الانتظار، والتأكد من تقنينها والعمل على إظهار الشوارع بالشكل الحضاري المطلوب من خلال إزالة الأتربة بشكل مستمر من على جانبي الطريق.

بالإضافة إلى التوجيه بعمل النوبتجيات الليلية التي تقوم بها إدارات المتابعة لضبط السيارات التي تلقي بمخلفات الهدم ومخلفات الإنشاءات أسفل الطريق الدائري وفي الشوارع الرئيسية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي سيارة يتم ضبطها تلقي بالرتش خاصة بمدخل شارع أحمد عرابي وأسفل كوبري الطريق الدائري.

وتابع المحافظ، جولته بمتابعة أعمال النظافة بشوارع 15 مايو وشارع 135، وأحمد عرابي بمدينة شبرا الخيمة وأعمال رفع المتولد اليومي من القمامة بنقط التجميع، موجها بالعمل على منع الإشغالات أمام المحال التجارية، مؤكدا على إهتمامه بالمتابعة الميدانية للإشغالات وتحسين مستوى النظافة من خلال الحملات المكثفة للحفاظ على المظهر الحضاري لكافة مدن المحافظة ولعدم عرقلة حركة المارة والسيارات، لافتاً إلى أن المحافظة تولي إهتماماً بالغاً للقضاء على ظاهرتي الإشغالات والقمامة، وذلك لتقديم أفضل الخدمات لمواطني القليوبية.

وأكد محافظ القليوبية، على ضرورة عمل دوريات بالتناوب بين العاملين لمنع عودة الباعة الجائلين وافتراشهم الطرقات وإعاقة حركة المرور، علاوة على ضرورة التنسيق الدائم بين الأجهزة التنفيذية وشرطة المرافق، لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق الحركة المرورية والمارة، والتنبيه الدائم على أصحاب المحال التجارية بعدم تجاوز المساحات المخصصة لهم، مُشيراً إلى إستمرار وتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق تِباعاً على مستوى المحافظة، لإعادة الإنضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحسم على جميع المخالفين.

وشدد، على ضرورة الاستمرار في رفع التراكمات أولا بأول سواء من الشوارع أو من المحطة الوسيطة وتفعيل وحدات المتابعة لرصد أي مخالفات وإلزام المواطنين بالاشتراك مع متعهدي جمع القمامة لمنع ظاهرة إلقاء القمامة بالشوارع وظاهرة النباشين.