اليوم السابع
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محافظ القاهرة: معرض شباب الخريجين يقدم تخفيضات تصل لـ 30%

الخميس، 14 سبتمبر 2023 10:12 م
محافظ القاهرة: معرض شباب الخريجين يقدم تخفيضات تصل لـ 30% افتتاح معرض أهلا مدارس
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن محافظة القاهرة تشارك بمعرض لشباب الخريجين بالمعرض الرئيس لسلسلة معارض" أهلا مدارس"، والمقام بصالة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمدينة نصر والذى افتتحه د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مساء اليوم .
 
وأضاف محافظ القاهرة أن معرض شباب الخريجين يقدم أسعار تنافسية وتخفيضات تصل إلى 30% ويقام بالتعاون مع الغرفة التجارية .
 
وأشار محافظ القاهرة إلى أن معرض شباب الخريجين يهدف لعرض منتجات أصحاب المشروعات الصغيرة ويشارك فيه 10 عارضين بمنتجات متنوعة تتضمن حقائب مدرسية وأدوات كتابية وكشاكيل وأدوات لحفظ الطعام والمشروبات (لانش بوكس) صناعة مصرية بجودة عالية. 
 
ودعا محافظ القاهرة المواطنين للاستفادة من معرض "أهلًا مدارس" الذى أقامته الدولة ويتم نشره فى كل المناطق ليوفر كل مستلزمات المدارس بأسعار خاصة في ظل استعداد الأسر المصرية لاستقبال العام الدراسي الجديد.
 
ويقام معرض أهلًا مدارس تحت رعاية د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتنظمه وزارة التموين والتجارة الداخلية ، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ، والغرفة التجارية بالقاهرة بأرض المعارض بمدينة نصر فى الفترة من 15 سبتمبر ولمدة أسبوعين.

معرض شباب الخريجين

القاهرة

محافظ القاهرة

معرض اهلا مدارس



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