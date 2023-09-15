قافلة بيطرية مجانية بقرية ظفر بمركز تمى الأمديد فى الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، عصام حجاج مدير عام إدارة الإنتاج وشئون الاستثمار بالمحافظة، بتنفيذ قافلة طبية بيطرية مجانية بقرية ظفر مركز تمى الأمديد، من خلال التنسيق مع مديرية الطب البيطرى ، ونقابة الأطباء البيطريين ، ومركز ومدينة تمى الامديد ، ومعهد بحوث صحة الحيوان ، وشركاء النجاح من المجتمع المدنى وحزب مستقبل وطن ، و 10 شركات أدوية بيطرية.

وأكد " المحافظ " علي أن الهدف من القوافل البيطرية هو تخفيف العبء عن كاهل صغار المربين وتقديم الخدمات البيطرية لهم بالمجان في القرى الأكثر احتياجا وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة، مشيرا إلي أن من أهداف القوافل البيطرية التوعية الإرشادية للمربين بكيفية الحفاظ علي حيواناتهم من الأمراض وضرورة التعامل مع الوحدات البيطرية ، وعدم إلقاء المخلفات الحيوانية والحيوانات النافقة في الشوارع وعلي مصادر المياه.

وأوضح " المحافظ " أنه تم علاج وتشخيص ما يقارب من 500 حالة من الأبقار والأنغام والخيول والدواجن وتم توفير العلاج اللازم لها بالمجان واستخدام الأشعة التليفزيونية في التشخيص من قبل أطباء متخصصين، موجها مدير عام إدارة الإنتاج وشئون الإستثمار بالمحافظة والدكتور السيد حسنين وكيل مديرية الطب البيطري بالدقهلية بتكثيف مثل هذه القوافل المجانية بمختلف قري المحافظة تيسيرا علي صغار المربين ودعماً للثروة الحيوانية .