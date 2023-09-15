طفرة فى كل مكان.. جولات الرئيس فى قرى حياة كريمة تطمئن المصريين.. فيديو

كتب محمود العمرى

يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما على متابعة ما يجرى على أرض الواقع من مشروعات، والتواصل مع المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك من خلال تنظيم عدد من الزيارات الدورية للقرى التي تشهد تطوير ضمن مبادرة "حياة كريمة".

ويستمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال هذه الزيارات التي ينظمها طوال الوقت في مختلف المحافظات للمواطنين ويتحاور معهم لمعرفة الأوضاع، وطمأنتهم، وأن العمل يسير على قدم وساق من أجل التيسير على الفئات البسيطة وتقديم كل الدعم لهم والنهوض بالدولة المصرية ووضعها في مصاف الدول الكبرى ومواجهة التحديات بالعزيمة والإصرار والثناء طوال الوقت على الشعب المصرى الذى يُعد هو البطل الحقيقي في هذه المرحلة.

وأطلق المصريون على الرئيس عبد الفتاح السيسى لقب "جابر الخواطر"، ويأتى ذلك فى ظل حرصه الدائم على المواطن وجبر خاطر البسطاء والعمل على إسعادهم، وعلى مدار السنوات الماضية انحاز الرئيس السيسى للبسطاء على أرض مصر، على المستوى الرسمى والمستوى الإنسانى، من خلال جولاته وحرصه على التواجد بين أبناء شعبه، إضافة إلى المناسبات التي جمعته بنماذج إنسانية حرص على إكرامها ومنحها التقدير الذى يؤكد على كرمه وحسن أخلاقه وتقديره للبسطاء.".

ودائما ما يعبر المواطنون من مختلف المحافظات عن ارتياحهم وثقتهم في الرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة في التعامل مع الأزمات وتوجيه الدعم لهم فى شتى مناحى الحياة.