طفرة فى تنفيذ مشروعات حياة كريمة فى بنى سويف.. فيديو

بنى سويف هانى فتحى

شهدت قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة ، بمحافظة بنى سويف، تنفيذ العديد من المشروعات داخل قرى مركزى ببا وناصر تخدم قرابة المليون مواطن.

وشهدت قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة تنفيذ العديد من المشروعات منها إنشاء 6 وحدت اجتماعية، 12 مجمع خدمات زراعية، 14 نقطة إسعاف، 42 وحدة صحية، 780 فصلا دراسيا، 82 مدرسة، 4 مراكز تنمية أسرة، 6 محطات مياه شرب، 66 مشروع صرف صحي، 8 محطات معالجة، فضلا عن إنشاء 65 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 29 مركز شباب، 12 مجمعات خدمات حكومية، 26 مكتب بريد، 12 نقطة شرطة.

وشهد القطاع الطبى بمحافظة بنى سويف خلال السنوات العشرة الأخيرة طفرة كبيرة سواء فى مجال الإنشاءات أو المبادرات القومية التى يتم تنفيذها .

وتم الانتهاء من إنشاء مستشفى إهناسيا التخصصى الذى جرى تشغيله تجريبيًا بعد تطويره بتكلفة 262 مليون جنيه بخلاف التجهيزات الطبية لخدمة نحو 300 ألف مواطن.