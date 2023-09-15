ضبط 4 متهمين بسرقة مندوب شحن بالإكراه فى عين شمس

كتب أحمد حسني

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط مرتكبي واقعة سرقة مبلغ مالي بالإكراه من مندوب شحن في القاهرة.

ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، بشأن شكوى من مسئولي أحد مكاتب التوريد بدائرة القسم .

بالانتقال والفحص تم التقابل مع (مندوب شحن بإحدى الشركات للدفع الإلكتروني - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة)، وقرر بأنه عقب تحصيله مبلغ مالي لتوريده بمقر الشركة المُشار إليها بالمكتب محل البلاغ، فوجئ بقيام " 3 أشخاص" وبحوزتهم "سلاح ناري وسلاح أبيض"، بالاستيلاء منه على المبلغ المالي المُشار إليه وهاتفه المحمول.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة (4 أشخاص "أحدهم مندوب بذات الشركة" - لأحدهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم (فرد خرطوش - مبلغ مالى - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك أحدهم والمستخدمة في ارتكاب الواقعة - سلاح أبيض "سكين" - هاتفين محمول "خاصين بالمجنى عليه")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وقرر أحدهم بأنه نظراً لعلمه بمواعيد توريد المبالغ المالية بشركة التوريد محل البلاغ، اختمرت في ذهنه فكرة الاستيلاء عليها وفى سبيل ذلك اتفق مع باقي المتهمين على ارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وبمواجهة باقى المتهمين، بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدوها.

باستدعاء المبلغ تعرف على المتهمين واتهمهم بالسرقة.