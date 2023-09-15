ضبط 10 قضايا مخدرات وتنفيذ 685 حكما قضائيا فى حملات أمنية بالمحافظات

كتب أحمد حسني

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة، والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام، فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ففي مديرية أمن أسوان، تم ضبط 4 قضايا مخدرات "اتجار".. ضُبط خلالهم 6 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 5 كيلو جرام من مخدر البانجو - كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الشابو) بحوزة 5 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية"، و تنفيذ 685 حكما قضائيًا متنوعًا.

وفي مديرية أمن دمياط، تم ضبط 6 قضايا مخدرات "اتجار".. ضُبط خلالهم 9,500 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 25 كيلو جرام من مخدر البانجو – 4 كيلو جرام من مخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين، وكذا ضبط 5 فرد محلى وعدد من الطلقات بحوزة 7 متهمين "لـ 6 منهم معلومات جنائية".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.