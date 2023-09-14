تعرف على مشروعات الإسكان الاجتماعى فى عهد الرئيس السيسي بمحافظة سوهاج

أحرزت الدولة المصرية تقدما ملحوظا فى مسيرة التنمية على كافة الأصعدة، بما يشمل رفع مستوى معيشة المواطنين، وتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادى يستهدف دعم دور القطاع الخاص فى التنمية، وتحفيز إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، فضلا عن المضى قدما بتحسين خدمات الإسكان، والتعليم، والصحة، والنقل، وشبكات الحماية الاجتماعية، كما أولت الدولة المصرية اهتماما بالغا بتعزيز التعاون الدولى مع المؤسسات الدولية والتعاون الثنائى مع الدول الصديقة، بما مكنها من المضى قدما بخطوات متسارعة فى مسيرة التنمية.

ففى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، استطاعت الدولة المصرية أن تنتهى عددا من المشروعات المهمة فى ملف الإسكان بمحافظة سوهاج تعرف عليها من خلال المعلومات التالية:

1 إسكان اجتماعى بمدينة أخميم الجديدة 36 عمارة تم الانتهاء من إنشائها ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة أخميم الجديدة بتكلفة إجمالية بلغت 150 مليون جنيه، وتشمل 832 وحدة سكنية مساحة الوحدة 90 متر مربع.

2 - الإسكان الاجتماعى بمدينة أخميم الجديدة يتكون من 960 وحدة سكنية، بتكلفة 102 مليون جنيه، لتوفير مسكن ملائم 4320 نسمة ويضم 27 مبنى خدمى (مدرسة –الموقف الإقليمى – حضانة – مكتبة - سوق).

3 - الإسكان الاجتماعى بمدينة سوهاج الجديدة يتكون من 6720 وحدة سكنية، بتكلفة 739 مليون جنيه، لتوفير مسكن ملائم 33264 نسمة ويضم 22 مبنى خدمى (سوق – وحدة صحية – مدرسة - حضانة).

4 - الإسكان الاجتماعى بمدينة سوهاج الجديدة افتتاح المشروع موضح بالفيديو المرفق فى الوقت الزمنى من (02:33:13 إلى 02:33:56) وتم تنفيذ 28 عمارة إسكان اجتماعى بعدد 672 وحدة سكنية بمدينة سوهاج الجديدة كاملة المرافق والخدمات.

5 - الإسكان الاجتماعى بمدينة سوهاج الجديدة تم تنفيذ 28 عمارة إسكان اجتماعى بعدد 672 وحدة سكنية بمدينة سوهاج الجديدة كاملة المرافق والخدمات.

6 - مدينة اخميم الجديدة مدينة أخميم الجديدة هى من أحدث المدن التى تم إنشائها بقرار رئاسى عام 2000 للحد من التكدس السكانى وخلق فرص عمل جديدة لسكان مدينة أخميم وسوهاج. وتنفرد المدينة بموقع استراتيجى يعتبر نافذة لمدينة سوهاج ساعدها على تحقيق جميع الأهداف من إنشائها تتميز المدينة بعدة مقومات جعلتها من أهم المدن الجديدة فى مصر موقعها القريب من مدينة أخميم ومدينة سوهاج وقرب المدينة من طريق سوهاج البحر الأحمر وقربها من المنطقة الصناعية فى حى الكوثر وضمها منطقة سياحية تجعلها مدينة عامرة وإحتوائها على منطقة صناعية تخلق عدة فرص عمل للشباب وتحتوى المدينة على 3 مداخل رئيسية تربطها بالطرق الإقليمية الحديثة.

وتقع أخميم الجديدة شرق نهر النيل بالاتجاه الجنوبى الشرقى من مدينة أخميم الحالية وتتصل بمدن الغردقة وسوهاج وميناء سفاجا. وتحد المدينة من الجنوب وادى الأحايوة، ومن الشمال الغربى دير مارى جرجس ووادى النزيزة.

ويوجد خدمات فى مدينة أخميم الجديدة منها محطة محولات وجميع المرافق وأعمال الكهرباء وملاعب ثلاثى وخماسى ومركز شباب ومبنى إطفاء ووحدة صحية ومبنى إسعاف ومبنى شرطة وسوق تجارى ومدرسة دولية مساحتها 6700 متر مربع.

7 - مدينة سوهاج الجديدة تم تنفيذه مدينة سوهاج الجديدة مدينة سوهاج الجديدة هى إحدى المدن الجديدة التى تم إنشائها طبقًا لقرار جمهورى منذ عام 2000. وهى إحدى مدن الجيل الثالث، ومن المستهدف أن يصل حجم السكان فى المدينة إلى 820,000 نسمة حتى عام 2050.

يبعد موقع مدينة سوهاج الجديدة 8 كم فقط عن سوهاج الحالية، حيث تقع جنوب غرب مدبنة سوهاج غرب النيل وتبلغ المساحة الكلية للمدينة حوالى 29,000 فدان يبلغ إجمالى حجم الاستثمارات فى سوهاج الجديدة: 3.1 مليار جنيه تنقسم إلى قطاع الإسكان: 1.1 مليار جنيه وقطاع الخدمات: 234.7 مليون جنيه وقطاع المرافق: 1.7 مليار جنيه وقطاع الزراعة: 26.1 مليون جنيه.

الخدمات فى مدينة سوهاج الجديدة جامعة سوهاج الجديدة ومحطة أتوبيس ونادى اجتماعى ومبانى ترفيهية وسينمات ومطاعم وهايبر ماركت ومستشفى.

8 - الإسكان الاجتماعى بمحافظة سوهاج حيثُ تم الانتهاء من 792 وحدة سكنية بحى الكوثر بمحافظة سوهاج.

الإسكان الاجتماعى بحى الكوثر بمحافظة سوهاج تم افتتاح المرحلة الثانية من الإسكان الاجتماعى بحى الكوثر بمحافظة سوهاج والإسكان الاجتماعى بحى الكوثر بمحافظة سوهاج 24 عمارة بإجمالى 576 وحدة سكنية.