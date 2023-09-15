وضربت عواصف قوية مدينة وجدة المغربية، ما أدى لتعطل حركة السير واقتلاع العديد من الأشجار.

وظهر في بعض المقاطع السيول وهي تجرف بعض السيارات رغم محاولات أصحابها السيطرة عليها وإخراجها خارج مجرى السيل.

سيول جارفة تجتاح اقليم ميدلت في المغرب pic.twitter.com/oSQJbiBeDE — بوابة طقس العالم (@WordGateWeather) September 15, 2023

يأتى هذا فى الوقت الذى تواصل فيه قوات الدرك المغربية عمليات الإغاثة والإنقاذ في المناطق المنكوبة جراء الزلزال.

ويتم استخدام المروحيات في كثير من عمليات إجلاء المصابين في المناطق الجبلية الوعرة التي يتعذر وصول سيارات الإسعاف إليها.

وتواصل السلطات العمومية جهودها للتكفل بالمصابين، وإيواء المتضررين، وإيصال الإعانات الغذائية والصحية لهم، وتأمين حركة السير بالطرق التي تضررت جراء الزلزال، معبئة في الوقت نفسه كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.

يذكر أن حصيلة ضحايا الزلزال بلغت 2946 شخصا، تم دفن 2944 منهم، بحسب بيان لوزارة الداخلية.