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زلزال جديد فى البحر المتوسط يضرب كريت.. واليونان تحذر من ارتفاع مستوى المياه

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 02:16 م
زلزال جديد فى البحر المتوسط يضرب كريت.. واليونان تحذر من ارتفاع مستوى المياه فيضان - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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حذرت السلطات اليونانية، اليوم الجمعة، سكان القرى القريبة من بحيرة كارلا في وسط البلاد من توخي الحذر بعد ارتفاع منسوب المياه بسبب الفيضانات الأخيرة، وفق وكالة " يوناني ريبورتر".

ضربت هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، جزيرة كريت اليونانية الواقعة في البحر المتوسط على عمق 14 كيلومترا، اليوم الجمعة.

وأوضحت بيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، نشرها عبر موقعه الإلكتروني، أن بؤرة هزة أرضية ضربت جزيرة كريت اليونانية وقعت على مسافة 133 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من، إيراكليو الواقعة جنوب البلاد، و94 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من مدينة مويري.

كانت جزيرة كريت اليونانية، قد شهدت فجر الأحد الماضي، هزة أرضية بقوة 2.5 درجة على مقياس ريختر، بعمق 5 كيلومترات، وفقا لما ذكره مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، حيث أشار إلى أن بؤرة الهزة وقعت على مسافة 61 كيلومترا بين الشرق والجنوب الشرقي من إيراكليو.


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