ونقلت صحيفة "كاثميرينى" اليونانية عن المعهد الجيوديناميكي التابع لمرصد العاصمة أثينا: إن الزلزال الذي وقع تحت سطح البحر وقع في الساعة 9.11 صباحًا بالتوقيت المحلي قبالة الساحل الشمالي للجزيرة، وكان مركز الزلزال على بعد 38 كيلومترا شمال غربي مدينة "نابولي" في منطقة "لاسيثي"، على عمق 14.4 كيلومتر.

تجدر الإشارة إلى أن اليونان هي واحدة من أكثر مناطق العالم عرضة للزلازل، و"كريت" نفسها لديها عدد كبير من الزلازل تسبب معظمها أضرارًا طفيفة والوفيات نادرة.

وكان زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر قد ضرب الأربعاء الماضى مناطق "لاكونيا" و"ميسينيا" في "بيلوبونيز" بجنوب اليونان، حسبما أفاد المعهد الجيوديناميكي.