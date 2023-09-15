زعيم كوريا الشمالية يتفقد مصانع الطائرات الروسية

وكالات الأنباء

ذكرت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، قام بزيارة تفقدية لمصانع الطائرات الروسية فى مدينة كومسومولسك نا أمور، الواقعة فى الشرق الأقصى الروسى.

وقالت الحكومة الروسية فى بيان نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية "رافق نائب رئيس الوزراء الروسي ووزير الصناعة والتجارة دينيس منتوروف، الزعيم جونج أون، وعرضت له بشكل خاص ورشة التجميع النهائية لطائرات "سو -35" و"سوخوي سوبرجت 100".

وخلال الزيارة، شاهد زعيم كوريا الشمالية أيضًا عرضًا للطائرة الروسية متعددة الأغراض "سو - 35".

وقال البيان إن: "كيم جونج أون، يواصل زيارته الرسمية إلى روسيا الاتحادية في مدينة كومسومولسك نا أمور... وفي نهاية البرنامج، قام زعيم كوريا الشمالية ونائب رئيس الوزراء الروسي بمشاهدة عرض للطائرة متعددة الأغراض "سو- 35".

وفي وقت سابق من اليوم، وصل القطار الذي يُقل الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، في زيارته إلى روسيا، إلى محطة السكك الحديدية في مدينة كومسومولسك نا أمور، في إقليم خاباروفسك الروسي.