وكالة أنباء كوريا الشمالية: زيارة كيم لروسيا لحظة تاريخية

وكالات

أصدرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، بياناً عن زيارة الزعيم كيم جونج أون لروسيا، والتى بدأت الثلاثاء،بدعوة من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

ووصفت زيارة كيم لروسيا واجتماعه مع بوتين أنها "لحظة تاريخية ترسى علامة فارقة جديدة فى تطور العلاقات".

وقالت الوكالة إن الزيارة ساهمت تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات، وكذلك التشاور حول قضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت أن الزيارة تبرز أهمية العلاقات الاستراتيجية بين كوريا الشمالية وروسيا، وتعكس رغبة كلا الجانبين في تطويرها.

وأعربت عن ثقتها في أن الزيارة ستفتح آفاقاً جديدة للصداقة والتعاون بين كوريا الشمالية وروسيا، وستسهم في تحقيق السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية والعالم.