وأكد الرئيس الغزوانى، فى بيان بثته الرئاسة الموريتانية فى نواكشوط، تعاطف وتضامن الحكومة والشعب الموريتانيين مع الشقيقة ليبيا.

وأضاف الرئيس الموريتاني "في وقت ما زالت تتكشف فيه الأضرار البشرية والمادية التى خلفها الإعصار والفيضانات في ليبيا، نعبر عن أصدق التعازي وأخلص المواساة للشعب الليبي الشقيق بعد الكارثة الإنسانية الأليمة، مع تأكيدنا لتعاطف وتضامن الحكومة والشعب الموريتانيين معهم سائلين الله أن يحفظ ليبيا وشعبها من كل مكروه".