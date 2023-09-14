اليوم السابع
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الأمم المتحدة: حجم كارثة الفيضانات فى ليبيا صادم ومفجع

الخميس، 14 سبتمبر 2023 06:03 م
الأمم المتحدة: حجم كارثة الفيضانات فى ليبيا صادم ومفجع درنة
أ ش أ

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 قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة فى حالات الطوارئ مارتن جريفيث، إن حجم كارثة الفيضانات فى ليبيا صادم ومفجع.

وأشار المسؤول الأممى فى بيان اليوم /الخميس/ فى جنيف إلى أنه تم مسح أحياء بأكملها من الخريطة كما جرفت المياه عائلات بأكملها على حين غرة ومات الآلاف وأصبح عشرات الآلاف الآن بلا مأوى كما لا يزال كثيرون آخرون فى عداد المفقودين.
وأعرب جريفيث عن إشادته بجيران ليبيا والدول الأخرى التى سارعت إلى التحرك بسرعة وأرسلت فرق البحث والإنقاذ والأطباء والإمدادات، مؤكدا أن الأمم المتحدة متواجدة على الأرض وتعمل على نشر فريق قوى لدعم الاستجابة الدولية وتوفير الموارد لها بالتنسيق مع المستجيبين الأوائل والسلطات الليبية.


ولفت مسؤول المنظمة الدولية إلى أنه قام على الفور بإطلاق مبلغ 10 ملايين دولار من صندوق الطوارئ المركزى لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة، كما يوجد نداء للحصول على دعم إضافى فى الطريق، وأكد أن إيصال الإمدادات المنقذة للحياة للمتضررين ومنع حدوث أزمة صحية ثانوية واستعادة نوع ما من الحياة الطبيعية بسرعة يجب أن يتجاوز أى قلق آخر فى هذا الوقت العصيب الذى تمر به ليبيا.


من ناحية أخرى، قال الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب والهلال الأحمر وعلى لسان تامر رمضان رئيس بعثته فى ليبيا، إن الاحتياجات ضخمة وأن مياه الفيضانات انحسرت تاركة الجثث فى الشوارع والمبانى – بما فى ذلك المستشفى الوحيد فى درنة، مشيرا إلى أن هناك علامات إيجابية على التضامن كما أنه من شأن نداء الاتحاد الدولى لجمع 10 ملايين فرنك سويسرى أن يساعد فى ذلك.


إعصار دانيال

درنة

ليبيا

دانيال

شرق ليبيا



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