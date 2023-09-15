ديلر الأقراص المخدرة سقط فى الكمين قبل ترويج بضاعته فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

كشف عاطل سقط في قبضة أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة ، خلال اعترافات أدلى بها أمام رجال المباحث، بالاتجار بالمواد المخدرة، وأرشد عن هوية مسجل خطر، اعتاد التواصل معه، والحصول منه على المواد المخدرة ليتولى ترويجها بين عملائه من المتعاطين.

واعترف المتهم أنه حول مسكنه إلى مخزن للمواد المخدرة، حيث يخفيها بشقته، تمهيدا للتواصل مع زبائنه من المتعاطين، وتحديد أماكن لقاءهم، وأشار إلى استخدامه دراجة نارية في التنقل بين عملائه، لتوصيل المخدر المطلوب لهم.

وذكر المتهم أنه كان يستعد لترويج كمية من الأقراص المخدرة بين عملائه، إلا أنه فوجىء برجال المباحث يلقون القبض عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وأكدت معلومات وردت لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه في مناطق متنوعة.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث صحة المعلومات، وتم تتبع تحركات المتهم، وتمكنوا من القبض عليه، وضبط بحوزته كمية من الأقراص المخدرة متعددة الأنواع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.