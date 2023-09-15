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حياة كريمة توزع 500 وجبة ساخنة على مرضى مستشفيات شبين الكوم ضمن مبادرة "سبيل"

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 12:34 م
حياة كريمة توزع 500 وجبة ساخنة على مرضى مستشفيات شبين الكوم ضمن مبادرة "سبيل" مبادرة حياة كريمة
كتب محمد شعلان

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تنتشر مؤسسة حياة كريمة في كافة المحافظات لتقديم كافة أشكال الدعم للأكثر احتياجا، وأطلقت مبادرة سبيل حيث تقوم بتوزعي وجبات ساخنة للأهالي بمحافظات مصر وزاروا المرضى في مستشفيات مدينة شبين الكوم بالمنوفية لمحاولة إدخال الفرحة على المرضى وذويهم.

وقالت أمل غنيم منسق عام مؤسسة حياة كريمة بالمنوفية، إن لديهم 500 وجبة يقومون بتوزيعها على المستفيدين والمرضى والمرافقين لهم، مضيفة: "بنقدم وجبات غذائية للمرضى مع اهتمام الدولة والرئيس السيسي بالتواجد مع الناس وفي الشارع اهم اولوياتنا".

ورصدت الكاميرات حالة الفرحة على وجه المستفيدين من مبادرة "سبيل" وتوجيههم الشكر للرئيس السيسي ومسئولي مبادرة سبيل.


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