حياة كريمة بأسوان.. تشغيل المجمعات الخدمية ومواقف حديثة للسيرفيس بقرى نصر النوبة

أسوان - صلاح المسن

جهود كبيرة توليها الدولة المصرية، لتوفير جميع الخدمات للمواطنين، من خلال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " التى أطلقها للارتقاء بجودة ومستوى حياة المواطنين وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم .

وتتواصل جهود أجهزة الدولة المصرية، ومجموعة الشركات المنفذة، تحقيق أعلى معدلات من الإنجازات إنهاء المشروعات الجارية ضمن مبادرة "حياة كريمة" فى كافة قطاعات العمل العام.

وفي محافظة أسوان، تستفيد كافة مراكز محافظة أسوان من مبادرة حياة كريمة ومنها مركز نصر النوبة الذي يندرج ضمن مراكز المرحلة الأولي بأسوان، حيث تحولت المبادرة لواقع ملموس بعد أن تم تشغيل 9 مجمعات للخدمات، وكذا الخدمات الزراعية، حيث يضم كل مجمع عدد من الخدمات المختلفة داخل المبنى (مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين وسجل مدني وشهر عقاري ومكتب تموين ومكتب بريد ووحدة محلية ومجلس شعبي محلي ووحدة تضامن اجتماعي)، وإنشاء مجمعات الخدمات الحكومية المتكاملة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة يأتي في إطار خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفتح الباب أمامهم للاستفادة من جهود الدولة في ملف التحول الرقمي، والوصول إلى الخدمات بسهولة ويسر من أجل تخفيف أعباء و مشقة تنقل المواطنين، ودون الحاجة الي أن يسلك المواطن عشرات الكيلو مترات للمركز الأصلي للحصول علي الخدمة، وتوفير الوقت والجهد جاهزة للافتتاح رسميا، والمجمعات الخدمية يشرف عليها جهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان.

ومن المشروعات بنطاق مركز نصر النوبة مشروع محطة تنقية مياه الشرب بقرية عنيبة التابعة لمركز نصر النوبة بتكلفة 27 مليون جنيه وبسعة 5000 م3 / يوم، وقد تم الإنتهاء منها بنسبة 100 %، و مشروع إنشاء محطة رافع مياه الشرب بالجنينة والشباك بطاقة 30 لتر / ثانية وبتكلفة 30 مليون جنيه،و محطة تنقية مياه الشرب ببلانة والجارى إنشاؤها على مساحة 700 م2 وبتكلفة 120 مليون جنيه بطاقة 15 ألف م3/ يوم حيث يهدف إنشاء المحطة لتوفير وتحسين خدمات مياه الشرب بما يضمن استدامة الخدمة لتغذية قرى بلانة وادندان وقسطل وتوماس وعافية وأبو سمبل وتوشكى غرب وشرق وعنيبة وخريت وتخدم أكثر من 25 الف نسمة بتلك القري.

وفي قري وادى النقرة التي تضم 18 ألف نسمة موزعين على 6 قرى فرعية ونجع ، يتم مشروع إحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه الشرب بالقرية الرئيسية وتوابعها بنسبة 100%، كما تم افتتاح وتشغيل المنطقة الصناعية الحرفية الجديدة بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة ،بالتزامن مع تسليم عقود المحلات والورش لأصحابها، وتوصيل وإدخال المرافق الأساسية للمكان ليكون بذلك جاهزاً للتشغيل بعد تدعيمه بأماكن خدمات ومحلات تجارية وكافيهات.

كما تم تسليم عقود 31 وحدة بالمنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة للشباب المنتفعين ضمن 308 وحدة وورشة حرفية تم طرحها مؤخرا، وتعتبر المنطقة الصناعية بالجنينة والشباك نهضة تنموية واستثمارية بمركز نصر النوبة، والعمل على توفير فرص عمل حقيقية للشباب وتغيير ثقافته من التمسك بالعمل الحكومى إلى الانطلاق نحو آفاق العمل الحر بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.

وفي قطاع الطرق بمركز نصر النوبة، يجري تنفيذ مشروعات الطريق الدائرى بلانة / كلابشة / نصر النوبة .وسط محافظة أسوان، حيث يربط هذا الشريان الحيوي بين قري ونجوع ومدن ثلاثة مراكز ادارية هي مركز كوم امبو ومركز دراو ومركز نصر النوبة علاوة علي الربط بين الطريق الصحراوي الغربي والطريق السريع مصر أسوان، وكوبري ومحور كلابشة.

والأعمال الجارية بمشروع رصف الطريق الدائرى بلانة / كلابشة / نصر النوبة بطول 38 كيلو متر ، وجارى العمل فى 19 كيلو متر من المتاح حالياً بعد نهو المرافق المختلفة بها حيث تم تكسير الأسفلت ، وتشغيل طبقة الأساس القديم بطول 3.55 كيلو متر ، وجارى تجهيز موقع الخلاطة للبدء فى أعمال الأسفلت ، وتم تشوين 3000 م3 ، وجارى تقليب طبقة الأساس مع المياه فى المشاون ، بالإضافة إلى طبقة رابطة 1 كيلو متر ، وطبقة تشريب 2 كيلو متر، وطبقة الأساس 2 كيلو متر.

من المقرر أن يتم ربط الطريق الدائرى بلانة / كلابشة / نصر النوبة مع إمتداد محور دراو ليرتبط بالطريق الصحراوى / الغربى ، فضلاً عن ربطه بطريق مشروع وادى النقرة ووادى خريت ليساهم هذا الطريق الحيوى فى تسهيل حركة المواطنين ، وأيضاً حركة النقل للمحاصيل الزراعية، والمحاجر.

وفي مركز نصر النوبة ، يجري تنفيذ مشروعات وزارة التنمية المحلية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ضمن سلسلة من الإنجازات المتتالية التي يتم تنفيذها داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " حيثتخدم مشروعات وزارة التنمية المحلية 175 ألف نسمة داخل مركز ومدينة نصر النوبة ، والتي تضم 12 مشروع منها 5 أسواق حضارية ، وموقف للسيرفيس ، و 6 وحدات إطفاء من إجمالى 19 مشروع على مستوى مراكز ومدن المرحلة الأولى للمبادرة تضم 7 أسواق ، و 6 مواقف للسيارات ، و 6 نقاط إطفاء ، وشملت تسليم مشروع سوق بلانة ، على مساحة 2115 م2 ، وبتكلفة 4.3 مليون جنيه ، ويضم 75 بايكة وإستراحات ودورات مياه عمومية وكافتيريا ، وهو الذى يتوازى مع إنشاء سوق قروى أبو سمبل بمساحة 1400 م2 ، وبتكلفة 4.3 مليون جنيه ، ويضم أيضاً 75 بايكة ، ثم موقف بلانة لسيارات السيرفيس ، بتكلفة 4.2 مليون جنيه ويسع 30 سيارة ، بالإضافة إلى وحدة إطفاء النقرة بتكلفة 4.5 مليون جنيه ، والتى تضم 2 سيارة على مساحة 340 م2 .

ويتوالي حصاد ثمار المشروعات بمركز نصر النوبة، حيث بدء تشغيل موقف سيارات نقل الركاب بمدينة نصر النوبة ، والذى تم إنشاؤه ضمن الخطة الإستثمارية للوحدة المحلية بتكلفة إجمالية 3.7 مليون جنيه ، على مساحة 3200 م2 حيث يستوعب 74 سيارة ، ويخدم العديد من خطوط السير.

وأما عن القطاع الصحي فقد تم البدء فى التشغيل التجريبى للعديد من المراكز الطبية والوحدات الصحية المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بمركز نصر النوبة، وأيضاً تطوير مستشفى نصر النوبة المركزى بطاقة 123 سرير موزعين على أقسام الإقامة والعناية المركزة، بجانب 6 حضانات للأطفال المبتسرين ، وأيضاً 33 ماكينة غسيل كلوى ، وكذا 2 غرفة عمليات، مع دراسة الإستفادة من موقف السيرفيس القديم على مساحة 1890 م2.

وفي قطاع الإسكان بمركز نصر النوبة، وعلي هامش المبادرة الرئاسية حياة كريمة يجري إنشاء ثلاثة عمارات سكنية أخرى بقرية عنيبة بمركز نصر النوبة.

كما يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن سرعة تسليم عدد 100 بيت " ظهير صحراوى " بقرية وادى العرب بمركز نصر النوبة ، والتى لم يتم تسليمها حتى الآن على الرغم من إجراء القرعة العلنية لها ، وتحديد المنتفعين بها .

كذلك تشهد كافة قري مركز نصر النوبة مشروعات في كافة القطاعات منها المنشآت التعليمية والصحية، ومراكز الشباب، والبنية التحتية، والكهرباء.

وتجدر الإشارة إلي أن مشروعات حياة كريمة تشمل فى مرحلتها الأولى 100 قرية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1994 مشروع بمختلف قطاعات العمل العام، ويتكامل ذلك مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى القرى المستهدفة إلى 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرى توابع و 380 نجع وكفر وعزبة وقرية.

جدير بالذكر، أن معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة تشمل فى مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1231 مشروعا، وبتكلفة تصل لحوالى 26.8 مليار جنيه بمختلف قطاعات العمل العام. ويتكامل ذلك مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية، والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو وذلك بعد ضم جميع قرى مراكز محافظة أسوان لمشروعات المبادرة الرئاسية،وهو الذى يتوازى مع 19 مشروع للإدارة المحلية حققت فيهم المحافظة معدلات تنفيذ عالية.