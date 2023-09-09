اعرف أماكن تواجد 30 مجمعًا زراعيًا بقرى حياة كريمة في سوهاج بنسبة تنفيذ 100%

المجمعات الزراعية المتكاملة بقرى مبادرة تطوير الريف المصرى "حياة كريمة" بمحافظة سوهاج، هدية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للمزارعين، من خلال توافر الخدمات لهم بالمجمع في مقدمتها الخدمات البيطرية وخدمات الجمعيات الزراعية وخدمات الإرشاد الزراعى ومراكز لتجميع الألبان، هذه المجمعات بدورها خلقت فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب من خلال أعمال الإنشاءات والتشطيبات وفرص عمل أخرى من خلال مشروعات زراعية وحيوانية، ومنافذ لتجميع وبيع وإعادة تصنيع منتجات الألبان.

المجمعات الزراعية بسوهاج منها 4 مجمعات زراعية بمركز دار السلام، و4 مجمعات زراعية بمركز البلينا، و5 مجمعات زراعية بمركز طما، و5 مجمعات بمركز المراغة، ومجمعان زراعيان بمركز ساقلته، و5 مجمعات زراعية بمركز المنشاة، و5 مجمعات زراعية بمركز جرجا.

"اليوم السابع" يقدم للقارئ أماكن تواجد تلك المجمعات الزراعية وتسب التنفيذ بها تعرف عليها من خلال المعلومات التالية:

1 – نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما شمال محافظة سوهاج بقرى المدمر وأم دومة والرياينة المعلق والشوكا ومشطا وبلغت نسبة التنفيذ 100% وتم التسليم

2 – نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلته شرقى محافظة سوهاج بقرى الجلاوية وسفلاق وبلغت نسبة التنفيذ 100% وتم التسليم.

3 – نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاه جنوب محافظة سوهاج بقرى روافع العيساوية وأولاد سلامه وبلغت نسبة التنفيذ 100% وتم التسليم.

4 – نطاق الوحدة المحلية للمركز ومدينة العسيرات جنوب محافظة سوهاج بقرية أولاد حمزة وبلغت نسبة التنفيذ 100% وتم التسليم.

5 – نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج بقرى البربا والعوامر بحرى والمجابرة وبلغت نسبة التنفيذ 100% وتم التسليم.

6 - نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج بقرى برديس وأولاد عليو وبنى حميل وعرابة أبيدوس وبلغت نسبة التنفيذ 100% وتم التسليم.

7 - نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج بقرى الكشح وأولاد سالم بحرى وأولاد يحى بحرى والخيام وبلغت نسبة التنفيذ 100% وتم التسليم.