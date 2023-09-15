حياة كريمة.. إنشاء وحدة إسعاف تضم 2 سيارة بقرية سدس الأمراء فى بنى سويف

وشهدت قرية سدس الأمراء التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف، الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء وحدة الإسعاف، التي يشرف علي تنفيذها جهاز التعمير وتضم 2 سيارة "نموذج كبير"لدعم الخدمة الصحية في مجال الإغاثة وتقديم الخدمات الفورية للمواطنين في حالات الطوارئ ، وذلك ضمن نحو 30 مشروعا يجرى تنفيذها لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالي مركز ومدينة ببا في القطاع الصحي.

وتشهد قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بمحافظة بنى سويف، تنفيذ العديد من المشروعات داخل قرى مركزى ببا وناصر تخدم قرابة المليون مواطن.