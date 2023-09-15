حياة كريمة.. إنشاء وحدة إسعاف تضم 2 سيارة بقرية سدس الأمراء فى بنى سويف

انتهى جهاز التعمير من تنفيذ وحدة الاسعاف بقرية سدس الأمراء التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والتى تضم مركزى ببا وناصر.
وشهدت قرية سدس الأمراء التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف، الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء وحدة الإسعاف، التي يشرف علي تنفيذها جهاز التعمير وتضم 2 سيارة "نموذج كبير"لدعم الخدمة الصحية في مجال الإغاثة وتقديم الخدمات الفورية للمواطنين في حالات الطوارئ ، وذلك ضمن نحو 30 مشروعا يجرى تنفيذها لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالي مركز ومدينة ببا في القطاع الصحي.
وتشهد قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بمحافظة بنى سويف، تنفيذ العديد من المشروعات داخل قرى مركزى ببا وناصر تخدم قرابة المليون مواطن.
وشهدت قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة تنفيذ العديد من المشروعات منها إنشاء 6 وحدت اجتماعية، 12 مجمع خدمات زراعية، 14 نقطة إسعاف، 42 وحدة صحية، 780 فصلا دراسيا، 82 مدرسة، 4 مراكز تنمية أسرة، 6 محطات مياه شرب، 66 مشروع صرف صحي، 8 محطات معالجة، فضلا عن إنشاء 65 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 29 مركز شباب، 12 مجمعات خدمات حكومية، 26 مكتب بريد، 12 نقطة شرطة.
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