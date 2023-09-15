حياة كريمة أهدت قرية سدس ببنى سويف 6 مدارس متنوعة

وشهدت القرية إنشاء وتطوير مجمع مدارس سدس والذي يضم 6 في مختلف المراحل التعليمية .

ويضم المجمع مدارس سدس الاعدادية بنين، مدرسة القادسية الثانوية الجديدة بنات ،مدرسة أحمد شديد الابتدائية الجديدة بنات، مدرسة الأمير أحمد شديد الابتدائية بنين، مدرسة سدس الإعدادية بنات ، بجانب مدرسة الفصل الواحد.

من جانبه، أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن قرية سدس التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف شهدت تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة التى تضم مركزى ببا وناصر .

وأكد محافظ بنى سويف على تكليفات رئاسة مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة، التي تستهدف تحقيق تنمية ريفية شاملة على مستوى قرى المحافظة.