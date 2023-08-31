محافظ بورسعيد يناقش استعدادات استقبال موسم حصاد محصول الأرز

بورسعيد - محمد عزام

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا، لبحث ومناقشة استعدادات محافظة بورسعيد لاستقبال موسم حصاد الأرز ، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ و اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، الدكتور حسني عطية وكيل وزارة الزراعة ببورسعيد، محمد عوض مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية.

واستعرض المحافظ، الإجراءات التنسيقية بين الجهات المختصة للبدء في أعمال موسم حصاد الأرز بمحافظة بورسعيد، مشدداعلى تقديم كامل الدعم للمزارعين والقائمين على حصاد محصول الأرز .

وأكد المحافظ خلال الاجتماع، أن الدولة إتخذت العديد من الإجراءات لزيادة الأراضي المنزرعة لتقليل الفجوة بين الاستهلاك والاستيراد، وأكد المحافظ على ضرورة تيسير الإجراءات أمام موردي محصول الأرز بالشون وصوامع التخزين، وتوعية وحث المزارعين على توريد الأرز بعد انتهاء موسم الحصاد .

وأضاف أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بمحصول الأرز كأحد المحاصيل الاستراتيجية ، حيث تعمل وزارة الزراعة جاهدة على توفير السلالات الجيدة بجانب الميكنة وطرق الري الحديثة، وتتخذ إجراءات مكثفة للدفع بأكبر كمية من السلع الغذائية الاستراتيجية لتلبية احتياجات المواطنين.