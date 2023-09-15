جرائم من الأفلام".. "سعاد حسنى" ألهمت المتهم بقتل طالب الرحاب.. تفاصيل

كتب أحمد حسني

وقائع سطرتها أوراق قضية" مقتل " طالب الرحاب "، من بينها كيفية تنفيذ الجريمة وبداية فكرة الواقعة، كما رواها المتهم الرئيسي في القضية فى نصوص التحقيقات أمام النيابة العامة.

المتهم الرئيسى "أشرف حامد"، كشف أنه فكر فى قتل خطيب ابنته لمدة 3 أشهر كاملة، بعد توجيه الطالب بسام أسامة السباب والشتائم لابنته وزوجته، وتهديده بفضح أمره بعد علمه بتزوير شهادات وفاة وبطاقة رقم قومى، لهروبه من أحكام قضائية.

واعترف المتهم خلال التحقيقات، "أنا فضلت أخطط أنى أزاى أتخلص من بسام فى شقة أجرتها بمدينة الرحاب، وأخدت الفكرة دى من فيلم مصرى بتاع سعاد حسنى وأحمد مظهر أسمه "الجريمة الضاحكة"، لشدة حبى لأفلام سعاد حسنى، والفيلم أوحى ليا فكرة القتل دى، ومنها برضوا أنى أجر الشقة عشان أحط العفش الزيادة اللى عندى فى الشقة دى، وفعلا أجرت الشقة بالرحاب وأجرتها لواحد صاحبى اسمه " مصطفى" بمبلغ 4500 جنيه فى الشهر لمدة سنتين، وعملنا عقد وكل ده وأنا فى دماغى أنى هقتل بسام".