توافد المصطافين على بلاج رأس البر حتى وقت الغروب

دمياط معتز الشربيني

شهدت شواطئ مدينة رأس البر ، استمرار إقبال المصطافين والرواد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة،وحتى الغروب ، لقضاء عطلة نهاية الأسبوع بمدينة رأس البر وسط استعدادات مكثفة من الوحدة لتقديم أفضل الخدمات المواطنين، إذ يجري العمل من أول ضوء من صباح اليوم مع تكثيف الجهود على الشواطئ بتواجد فريق إدارة الشاطئ ورجال الإنقاذ وتكثيف المعدات البحرية لتأمين المصطافين ورواد المدينة.

كما يتواجد 5 خيم لتجميع الأطفال التائهين وعدد 4خيم للإسعاف وعدد 33 برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ ، وتجهيز منطقة المعدات والمباني الإدارية وكافة خدمات الشاطئ وفريق ومعدات الإنقاذ، وتم اليوم إنقاذ عدد 59 حالة من الغرق، كما تم تسليم عدد 176 طفل تائه إلى ذويهم وغادروا الشاطئ جميعًا مع إخر ضوء بكل خير .

علي جانب اخر استمرت فعاليات مبادرة الهلال الأحمر المصري ؛ حيث قام فريق المبادرة - بالتنسيق مع إدارة الشاطئ - بتقديم خدمات الاسعافات الأولية للمصطافين ورواد الشاطئ وتقديم الدعم النفسي للأطفال التائهين وذويهم ، بالإضافة لتوعية المصطافين ورواد الشاطئ عن كيفية التعامل مع الإصابات المختلفة كلسعات القنديل وضربات الشمس والإنهاك الحراري ، وكذا التوعية بنوعية الملابس المناسبة في الأجواء الحارة وضرورة شرب السوائل ، يأتي ذلك في إطار خطة لتوفير كافة الخدمات اللازمة للمصطافين ورواد المدينة خلال موسم صيف 2023 .